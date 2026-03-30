Первый в сезоне клещ укусил 12-летнюю красноярку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае зарегистрирован первый укус клеща.

Источник: НИА Красноярск

В выходные, 28 марта, пострадала 12-летняя девочка на территории кладбища Бадалык в Красноярске. Клещ был обнаружен на голове ребенка, а за медпомощью семья обратилась только на следующий день.

Как уточняют в Роспотребнадзоре, девочка была привита против клещевого энцефалита. Снятого клеща направили на лабораторное исследование.

Специалисты напоминают, что клещи уже активны. При посещении парков, кладбищ и выезде на природу необходимо соблюдать меры профилактики: использовать репелленты, носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя и детей. При обнаружении клеща его следует как можно быстрее удалить и сохранить для анализа.

