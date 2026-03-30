Месячник благоустройства начнется в Петербурге 1 апреля

Город будут приводить в порядок и убирать грязь, скопившуюся за зиму.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на этой неделе начнется традиционный месячник благоустройства. Вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире передачи «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал, как в этом году наводят порядок перед летним сезоном.

— В некоторых местах уже нашлись замечания, но в течение апреля планируют полностью навести порядок. В планах привести в порядок почти 40 тысяч урн, скамейки и водосточные трубы, — заявил Разумишкин. Каждый теплый день используют, чтобы максимально убрать пыль и грязь, накопившиеся за зиму.

Особое внимание уделяют мусорным урнам. В прошлые годы в высокий сезон нормативов по наполняемости не хватало. Теперь на самых загруженных участках, например на набережных и подходах к пляжам, урны будут менять на более вместительные, чтобы мусор не разлетался. Убирать их планируют до шести раз в день.

Проблемой остаются вороны, которые растаскивают мусор, сводя на нет ночную уборку. В городских службах обещают учитывать и этот фактор в ходе месячника.