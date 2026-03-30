Нижегородцы считают достойной пенсию в 53100 рублей в месяц

Нижегородцы считают достойной пенсию в 53 100 рублей. Это выяснил в ходе опроса сервис SuperJob.
В прошлом году эта сумма была 47 900 рублей в октябре и 48 200 рублей в феврале.
Запросы мужчин традиционно больше: 54800 против 52400 рублей у женщин.
Более требовательны к будущим выплатам граждане старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56200 рублей.
Повышает пенсионные ожидания наличие высшего образования.
Растут запросы и с увеличением уровня текущего дохода.
Рейтинг городов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва.
Напомним, что социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 6,8%.