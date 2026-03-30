Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы считают достойной пенсию в 53100 рублей в месяц

Более требовательны к будущим выплатам люди старше 45 лет.

Источник: Время

Нижегородцы считают достойной пенсию в 53 100 рублей. Это выяснил в ходе опроса сервис SuperJob.

В прошлом году эта сумма была 47 900 рублей в октябре и 48 200 рублей в феврале.

Запросы мужчин традиционно больше: 54800 против 52400 рублей у женщин.

Более требовательны к будущим выплатам граждане старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56200 рублей.

Повышает пенсионные ожидания наличие высшего образования.

Растут запросы и с увеличением уровня текущего дохода.

Рейтинг городов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва.

Напомним, что социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 6,8%.