В Хабаровске строят парк с дальневосточным дизайн-кодом и «Садом камней»

Выход из парка на дамбу Южного округа будет асфальтирован. По словам министра строительства края Александра Мелихова, на самой дамбе подрядчик планирует приступить к работам до конца апреля. Губернатор отметил, что здесь появится полноценная набережная с беговыми дорожками, спортивными объектами и освещением.