В Хабаровске строят парк с дальневосточным дизайн-кодом и «Садом камней»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проинспектировал площадки, где уже начались работы по созданию нового общественного пространства. Благоустройство парковой зоны возле спортивного комплекса Арена «Ерофей» ведется в рамках сотрудничества правительства региона с ПАО «Сбербанк», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Открытие парка запланировано на сентябрь 2026 года. Сбер профинансировал подготовку проектно-сметной документации, архитектурно-градостроительная концепция разработана и утверждена с участием архитекторов банка», — говорится в сообщении.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что этот проект будет востребован горожанами.
В Хабаровске стартовало строительство парка у Арены «Ерофей». Фото: Антон Шевченко.
Дизайн-код будущего пространства вдохновлен природой тайги Хабаровского края. В основу легли образы характерных для региона животных: амурского тигра, рыси, белогрудого медведя и чешуйчатого крохаля. Центральной точкой парка станет площадь с памятником дальневосточному писателю Всеволоду Сысоеву.
При озеленении территории будут использовать устойчивые дальневосточные породы: сосну, красный дуб, сакуру, малоплодную декоративную яблоню и даурскую лиственницу.
Выход из парка на дамбу Южного округа будет асфальтирован. По словам министра строительства края Александра Мелихова, на самой дамбе подрядчик планирует приступить к работам до конца апреля. Губернатор отметил, что здесь появится полноценная набережная с беговыми дорожками, спортивными объектами и освещением.
В Хабаровске стартовало строительство парка у Арены «Ерофей». Фото: Антон Шевченко.
Особым украшением прибрежной зоны станет уникальный «Сад камней». Это подарок Хабаровску от президента, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа: камни, миллионы лет оттачиваемые водой, были выкуплены в Китае и переданы городу. По задумке, древние валуны составят ландшафтную композицию на набережной.
«Мы хотим сделать замечательный сквер с дальневосточной сакурой. Благодаря участию Сбера планируем благоустроить парк, сделать беговые дорожки, а из дамбы Южного округа — полноценную набережную. Летом рассчитываем, что здесь уже будет благоустроенное пространство со спортивными объектами и освещением. А благоустроенный “Сад камней” станет украшением нашего города», — поделился губернатор края Дмитрий Демешин.
