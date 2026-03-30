Хабаровские самбисты взяли медали на чемпионате Восточного военного округа

86 спортсменов, среди которых ветераны СВО, боролись за право представлять округ на чемпионате ВС РФ.

В Улан-Удэ на базе регионального центра единоборств «Патриот» завершился чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по самбо, сообщает пресс-служба ВВО.

В соревнованиях приняли участие 86 спортсменов из различных соединений, объединений и воинских частей округа. Все участники — мастера спорта, кандидаты в мастера или обладатели первого спортивного разряда, при этом 83 спортсмена — ветераны специальной военной операции. Турнир прошёл по олимпийской системе: проигравший поединок выбывал из соревнований.

Соревнования проводились в восьми весовых категориях: до 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.

В командном зачёте победу одержала команда общевойсковой армии ВВО из Бурятии, второе место — сборная общевойскового объединения из Амурской области, третье — команда окружного учебного центра из Хабаровского края.

Во второй группе, где соревновались соединения и воинские части, первое место заняла команда радиотехнического соединения ВВО (Бурятия), второе — сборная радиотехнического соединения из Приморья, третье — команда соединения радиоэлектронной борьбы из Хабаровского края.

Лучшие спортсмены получили медали, грамоты и ценные призы, а также право представлять Восточный военный округ на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации по самбо.