Иран сбил американский самолёт-разведчик за 500 млн долларов

Аналог летающего штаба и центра-наведения ВВС США смогут получить не раньше 2030 года.

Источник: Клопс.ru

Иран уничтожили один из самых опасных самолётов США на Ближнем Востоке. На авиабазе в Саудовской Аравии критические повреждения получил E-3 Sentry — борт с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS). Стоимость летающего штаба оценивается в 500 млн долларов. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолётов остаётся длинной», — сообщает издание.

Аналог такой машины американские военные смогут получить не раньше 2030 года. Вместе с самолётом-разведчиком на аэродроме были уничтожены три заправщика KC-135 Stratotanker, каждый из которых оценивается в 53 млн долларов.

В США запустили счётчик войны на Ближнем Востоке, который в режиме реального времени подсчитывает, сколько тратит Белый дом на военную операцию «Эпическая ярость».

