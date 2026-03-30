Бастрыкин поручил разобраться с долгами по зарплате в Дзержинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, с которой с прошлого года не могут справиться сотрудники одной из организаций Дзержинска. Люди трудились несколько месяцев, но зарплату с августа по январь так и не получили в полном объеме. А когда пришло время сокращения, окончательный расчет с ними так и не произвели. Об этом сообщает информационный центр СК.