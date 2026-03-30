Бастрыкин поручил разобраться с долгами по зарплате в Дзержинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, с которой с прошлого года не могут справиться сотрудники одной из организаций Дзержинска. Люди трудились несколько месяцев, но зарплату с августа по январь так и не получили в полном объеме. А когда пришло время сокращения, окончательный расчет с ними так и не произвели. Об этом сообщает информационный центр СК.
В нижегородском управлении СК уже расследуют уголовное дело по этому факту. Однако теперь к делу подключился центральный СК.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину лично доложить, как продвигается расследование, и разобраться во всех доводах, которые озвучили пострадавшие. Контроль за исполнением поручения оставили за собой в центральном аппарате ведомства. От чиновников ждут реальных шагов по восстановлению прав людей, которые остались без заслуженных денег.