Бастрыкин поручил разобраться с долгами по зарплате в Дзержинске

Работникам предприятия не заплатили при увольнении.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, с которой с прошлого года не могут справиться сотрудники одной из организаций Дзержинска. Люди трудились несколько месяцев, но зарплату с августа по январь так и не получили в полном объеме. А когда пришло время сокращения, окончательный расчет с ними так и не произвели. Об этом сообщает информационный центр СК.

В нижегородском управлении СК уже расследуют уголовное дело по этому факту. Однако теперь к делу подключился центральный СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину лично доложить, как продвигается расследование, и разобраться во всех доводах, которые озвучили пострадавшие. Контроль за исполнением поручения оставили за собой в центральном аппарате ведомства. От чиновников ждут реальных шагов по восстановлению прав людей, которые остались без заслуженных денег.