В Таганроге ввели режим ЧС после массированной атаки БПЛА

В Таганроге перекрыли улицу Крюйса из-за работы саперов после налета дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге ввели режим ЧС после массированной атаки беспилотников, произошедшей поздним вечером 29 марта. Особое положение действует в границах пострадавших зданий и предприятий. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях.

— Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к работе. На данный момент движение перекрыто по улице Адмирала Крюйса, 19. Здесь будут работать саперы, территория оцеплена, — подчеркнула Светлана Анатольевна.

Горожанам настоятельно рекомендуют избегать закрытых районов и строго следовать указаниям силовиков. При обнаружении упавших фрагментов категорически запрещено к ним подходить — необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Параллельно власти начали консультации по оформлению выплат за поврежденное имущество. За получением компенсаций таганрожцам следует обращаться в местное Управление защиты от чрезвычайных ситуаций на улице Морозова.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
