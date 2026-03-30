В Таганроге ввели режим ЧС после массированной атаки БПЛА

В Таганроге ввели режим ЧС после массированной атаки беспилотников, произошедшей поздним вечером 29 марта. Особое положение действует в границах пострадавших зданий и предприятий. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях.
— Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к работе. На данный момент движение перекрыто по улице Адмирала Крюйса, 19. Здесь будут работать саперы, территория оцеплена, — подчеркнула Светлана Анатольевна.
Горожанам настоятельно рекомендуют избегать закрытых районов и строго следовать указаниям силовиков. При обнаружении упавших фрагментов категорически запрещено к ним подходить — необходимо немедленно звонить по номеру 112.
Параллельно власти начали консультации по оформлению выплат за поврежденное имущество. За получением компенсаций таганрожцам следует обращаться в местное Управление защиты от чрезвычайных ситуаций на улице Морозова.
