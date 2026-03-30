Погружение в атмосферу Италии: в Нижегородском театре оперы и балета звучали произведения Россини

Камерный концерт «Итальянское чаепитие: канцоны Россини» состоялся 27 марта в Нижегородском театре оперы и балета в рамках Всероссийской акции «Ночь театрального искусства».
В камерной обстановке театрального буфета зрители услышали канцоны из цикла Джоаккино Россини «Музыкальные вечера». Режиссер-постановщик концерта — Мария Шестерикова, за роялем была концертмейстер Ольга Онац. В концерте приняли участие солисты оперной труппы театра: Владимир Куклев, Татьяна Иващенко, Карина Хэрунц, Анастасия Джилас и Александр Воронов.
Концерт длительностью 45 минут стал редкой возможностью прикоснуться к высокому искусству вне сцены.
«Театр не должен замыкаться в привычных рамках, он обязан искать новые пути к зрителю. “Ночь в театре” — это естественная потребность искусства оставаться живым и слышимым. В такие моменты театр становится еще ближе, исчезает условность, рождается подлинное чувство сопричастности. И если мы находим для этого новый язык, новый ритм — значит, мы движемся в верном направлении», — сказал исполняющий обязанности директора Нижегородского театра оперы и балета Эдуард Мусаханянц.
