О планах по завершению отопительного сезона рассказали нижегородские власти

Отопление прекращается, когда температура воздуха на улице стабильно держится выше отметки +8 градусов на протяжении 5 дней.

В Нижнем Новгороде отопительный сезон 2025/2026 года еще не завершится. На данный момент не достигнут установленный норматив температуры, при котором центральное отопление должно быть прекращено, об этом сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Представители департамента уточнили, что по состоянию на 29 марта среднесуточная температура наружного воздуха еще не соответствует критериям для отключения тепла в жилых помещениях.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, отопление прекращается, когда температура воздуха на улице стабильно держится выше отметки +8 градусов на протяжении 5 дней.

Ранее снижения тарифов на отопление в Нижегородской области добилась ФАС. С 1 января текущего года в Нижегородской области произошла корректировка тарифов на коммунальные услуги на 1,7%.