Глава СКР запросил доклад по делу о дорогах в Шаранском районе Башкирии

Жители деревень Дражево, Роща, Писарево пожаловались на непригодное состояние трассы.

Источник: Комсомольская правда

В приемной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина появилось обращение от жителей Шаранского района Башкирии. Люди пожаловались на состояние дорог. Трасса, которая ведет в деревни Дражево, Роща, Писарево и другие населенные пункты, находится в непригодном для нормального проезда состоянии. Асфальтового покрытия там нет, грунтовое полотно регулярно размывает, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Компетентные органы, по словам местных жителей, мер к ремонту не принимают.

Ранее эта ситуация уже освещалась в СМИ. Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК