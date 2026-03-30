Глава СКР запросил доклад по делу о дорогах в Шаранском районе Башкирии

В приемной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина появилось обращение от жителей Шаранского района Башкирии. Люди пожаловались на состояние дорог. Трасса, которая ведет в деревни Дражево, Роща, Писарево и другие населенные пункты, находится в непригодном для нормального проезда состоянии. Асфальтового покрытия там нет, грунтовое полотно регулярно размывает, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Компетентные органы, по словам местных жителей, мер к ремонту не принимают.