Рейсы из Хабаровска открывают путь в дальние уголки края и страны

Весной и летом авиапутешествия по Хабаровскому краю станут удобнее. С прошлого воскресенья стартовал сезон, который продлится до 24 октября, — сообщает канал Хабаровские авиалинии.
На Охотском направлении самолёты теперь летают почти каждый день. К ежедневным рейсам 401 и 402 добавились вылеты по выходным, а с мая по октябрь новые рейсы 419 и 420 будут выполняться почти ежедневно, кроме вторника и четверга. В общей сложности с апреля по октябрь самолёты совершат 124 дополнительных рейса.
Чаще смогут летать и жители Аяно‑Майского района. В Нелькан, помимо обычного еженедельного рейса, добавлены вылеты 1, 13 и 28 апреля. С мая по сентябрь самолёты будут ходить дважды в неделю. В Аян рейсы увеличены с трёх до пяти раз в неделю, а между поселками района добавлены перелёты дважды в месяц.
В Чумикан с апреля по сентябрь запланированы четыре рейса в неделю на вместительном вертолёте Ми‑8 с 22 посадочными местами. В Богородское сохраняются три рейса в неделю, а в Херпучи добавлен дополнительный вылет: с апреля дважды, с июня — трижды в неделю.
Расширение расписания стало возможным по инициативе губернатора Дмитрия Демешина после встреч с жителями Ульчского района. Благодаря новым рейсам жители отдалённых районов быстрее добираются до центров края, а туристы получают больше возможностей увидеть живописные уголки Хабаровского края.
Авиакомпания обещает оперативно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании.