ЕС рассматривает исключение Венгрии из союза в случае победы Орбана

ЕС пытается ужесточить меры на случай победы Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз обсуждает жесткие меры на случай победы Виктора Орбана на предстоящих выборах в Венгрии. Об этом пишет Politico.

В Брюсселе рассматривают варианты ограничения влияния Будапешта, включая реформу голосования, сокращение финансирования и даже теоретическое исключение страны из союза. Поводом стали регулярные конфликты Орбана с партнерами и блокирование решений, в том числе по помощи Киеву.

Еврокомиссар Майкл Макграт напомнил, что доступ к средствам ЕС напрямую связан с соблюдением принципов верховенства права. Среди обсуждаемых шагов названо расширение голосования квалифицированным большинством, которое позволит обходить вето отдельных стран. Также предлагается активнее использовать финансовые рычаги давления.

Однако многие дипломаты сомневаются в эффективности радикальных мер. Процедура лишения права голоса по статье 7 требует единогласия, а идея исключения страны из Евросоюза не предусмотрена договорами и считается малореалистичной. Несмотря на это, в Брюсселе признают, что в случае победы Орбана дискуссии могут стать жестче, а подход к Венгрии — более принципиальным.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии в преддверии парламентских выборов. Американский лидер охарактеризовал Орбана как «сильного лидера, добивающегося результатов». Он также отметил заслуги главы венгерского правительства в развитии страны.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
