Небо Прикамья расчертят застывшие хвосты метеорного потока Лириды

Пик метеорного потока придется в ночь на 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край ждет одно из ярчайших астрономических событий наступившей весны. Небо Прикамья расчертят яркие следы падающих частиц метеорного потока Лириды.

О предстоящем событии более подробно рассказали в Пермском планетарии. Метеорный поток Лириды по своим параметрам относится к числу средних метеорных потоков, его максимальная частота составляет около 20 метеоров в час. Поток создается остаточным материалом кометы C/1861 G1 Тэтчэр, открытой в 1861 году.

«Метеорный поток Лириды проходит ежегодно 16−25 апреля. Его пик приходится с ночи 22-гo на утро 2З-гo апреля. Иногда эти метеоры способны оставлять яркие следы, которые застывают в небе на несколько секунд», — дополнили «КП-Пермь» в планетарии.

Наблюдению может немного помешать своим отраженным светом Луна. Для этого лучше всего отправиться подальше от городских огней и смотреть в восточную сторону неба на созвездие Лира, яркую звезду Вега.