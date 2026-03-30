Хабаровчанин обокрал босса в первую же смену

Криминальный дебют состоялся в ноябре прошлого года прямо в первую смену. Из бытовки на улице Калинина стажер похитил погружную пилу за 30 тысяч рублей. Спустя три дня он вернулся и вынес еще и фрезерный станок стоимостью 50 тысяч. Весь этот дорогостоящий набор инструментов воришка отвез на Центральный рынок, где сбыл случайным прохожим всего за 10 тысяч рублей.