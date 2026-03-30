Хабаровчанин обокрал босса в первую же смену

В Хабаровске вынесен приговор 29-летнему жителю Индустриального района, который весьма оригинально отметил свое трудоустройство. Мужчина устроился разнорабочим в фирму по установке фасадов, но вместо работы занялся кражами. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Криминальный дебют состоялся в ноябре прошлого года прямо в первую смену. Из бытовки на улице Калинина стажер похитил погружную пилу за 30 тысяч рублей. Спустя три дня он вернулся и вынес еще и фрезерный станок стоимостью 50 тысяч. Весь этот дорогостоящий набор инструментов воришка отвез на Центральный рынок, где сбыл случайным прохожим всего за 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили «сотрудника месяца», который ранее уже был судим за кражи. Мужчина признал вину, но инструменты вернуть не смог. Суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Также хабаровчанин обязан полностью возместить бывшему работодателю ущерб в 80 тысяч рублей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru