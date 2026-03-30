Слегка свежо и солнце за облаками: прогноз погоды в Калининграде и области на 30 марта

В течение понедельника, 30 марта, в регионе ожидается мягкая весенняя погода без существенных осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Утром температура будет постепенно расти от 0…+3 на восходе до +6…+9 ближе к полудню. Днём в Калининграде и по области воздух прогреется до +10…+12, на побережье будет прохладнее — от +5 до +9. Ожидается переменная облачность, где-то возможны прояснения.
К вечеру начнёт холодать: на закате ожидается +5…+8, к полуночи — от +1 до +4. Сохранится облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер будет преимущественно юго-западным: утром слабым, 1−6 м/с, днём — умеренным, 3−8 м/с.
Калининградские синоптики смягчили прогноз погоды на следующую неделю. Не исключается, что в конце первой декады апреля в область вернётся стабильное тепло.