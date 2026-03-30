Эксперты «РОССИЯ ЗОВЕТ» предсказали появление ИИ-консилиумов и ИИ-инвесторов

«Это позволило показать финансовый рост — доход компании за 2025 год составил порядка 73 млрд рублей. Теперь о макроэффекте. Использование искусственного интеллекта не приведёт к тому, что одна компания мгновенно вытеснит конкурентов с рынка. Реальный эффект выражается в росте маржинальности на 2−3 процентных пункта. Но на горизонте 5−10 лет именно эти несколько процентов могут стать решающими и обеспечить компании лидерство. Это не резкий прорыв, а системная работа — постоянное внедрение новых технологий во все бизнес процессы», — указывает спикер. Среди наиболее перспективных сфер применения ИИ — банковский, так как он уже имеет развитую цифровую среду, пользовательские данные. В частности, в ВТБ эта технология применяется для кредитного скоринга, а в брокерском обслуживании внедрена стратегия «Искусственный интеллект», которая с момента внедрения показала доходность в 13,3%, отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Алексеев.