Красноярец получил срок за выращивание конопли в квартире (видео)

В Красноярске суд вынес приговор местному жителю за выращивание конопли.
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в 2025 году 34-летний мужчина закупил полный набор для высокотехнологичного растениеводства: осветительное, вентиляционное и терморегулирующее оборудование, а также специальные емкости и удобрения для проращивания марихуаны. Кусты наркосодержащего растения красноярец выращивал в квартире супруги, которую не предупредил.
«К делу “агроном” подошел с дотошностью кандидата наук. Он скрупулезно записывал формулы удобрений, сверялся с лунными календарями и педантично отмечал даты каждого полива. Рассада, за которой так ответственно ухаживали, дала богатый урожай. Собрав верхушечные части растений и высушив их, умелец получил более 182 гр. каннабиса. Полученный продукт он расфасовал, готовясь к продаже», — уточнили в надзорном ведомстве.
Однако при попытке реализовать наркотики за 22 тыс. рублей мужчину задержали правоохранители.
При обследовании квартиры полицейские выяснили, что после первого урожая задержанный успел высадить еще 32 куста конопли.
Суд признал мужчину виновным в производстве наркотиков (п. «б», «г» ч. 3,4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном культивировании наркосодержащих растений (ч.1 ст. 231 УК РФ). Его приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.