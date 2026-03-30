Эксперты подсчитали, что домашний кулич обойдётся на 17% дешевле покупного

Если сравнивать стоимость домашнего кулича и приготовленного на заказ, экономия превысит 300%

Эксперты подсчитали, что приготовление пасхального кулича в домашних условиях обойдётся семье на 17% экономичнее, чем покупка готового изделия в магазине.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в своих подсчётах для «Российской газеты» оценил стоимость домашнего кулича весом 540 граммов в 328 рублей с учётом украшений и 195,65 рублей без них. Более крупный кулич весом 3,13 кг без украшений обойдётся в 586,95 рублей.

Для приготовления такого кулича потребуются следующие ингредиенты:

4 яйца (70 рублей),

600 мл молока (49,2 рубля),

200 г сливочного масла (210 рублей),

30 г дрожжей (60 рублей),

400 г сахара (28 рублей),

1,5 кг пшеничной муки (93,75 рубля),

3 г соли (1 рубль),

300 г изюма (105 рублей).

Дополнительно нужно будет приобрести форму для выпечки (150 рублей), глазурь (100 рублей) и кондитерские украшения (150 рублей).

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета Ольга Борисова уточнила, что в магазинах кулич весом 350 граммов стоит от 250 до 700 рублей. При заказе через интернет-платформы цена может достигать 700−1000 рублей.

Таким образом, при домашнем приготовлении кулича можно сэкономить более 17% по сравнению с покупкой самого дешевого варианта в магазине. Если же заказывать кулич через интернет, экономия может составить более 328,3%.

Однако Ольга Борисова предупреждает, что накануне праздника цены на куличи на заказ могут вырасти на 10−20%.

Ранее священник Макарий заявил, что «элитные» куличи не имеют ничего общего с верой.