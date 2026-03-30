В красноярской высотке резко сорвался лифт с девочкой внутри

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по улице 1-я Хабаровская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие произошло накануне: в лифт на 14-м этаже вошла проживающая в доме 15-летняя девушка. В ходе движения лифт стал резко падать вниз и остановился на 8-м этаже. В результате этого школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и была вынуждена обратиться за медицинской помощью, пострадавшую госпитализировали. По данным следователей, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Следователь провел осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, ответственные за содержание лифтового оборудования. Также проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.