Депутат Госдумы Ткачев: cегодня основная функция «Почты России» мало кому нужна

К слову, о госструктурах. Даже те из них, что обеспечивали компанию госзаказами, все чаще делают выбор в пользу коммерческих операторов — там и дешевле, и быстрее. Да и простые граждане, заказывая что-то в интернет-магазинах, иронично воспринимают «Почту России» как медленного и лишнего посредника между продавцом и собой. Ведь каждый раз, когда посылка едет через полстраны две недели, а потом еще три дня лежит на сортировке, это вызывает только раздражение.