Галузин: Россия с тревогой наблюдает за военными авантюрами Трампа

Россия с тревогой наблюдает за «военными авантюрами» президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе выступления на Российско-узбекской международной дискуссионной конференции «Валдай» и ИСМИ при президенте Узбекистана.
По словам дипломата, страны Запада во главе с Соединенными Штатами продолжают курс на «хаотизацию» и «дестабилизацию международных отношений». Галузин отметил, что в сфере безопасности разрушается правовая база, а за видимостью совместной работы скрываются «неоколониальные методы».
Замглавы МИД подчеркнул, что нынешние действия Вашингтона — не что иное, как попытка, опираясь на «право сильного», сохранить доминирующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого. Особую озабоченность Москвы вызывают неспровоцированные удары США и Израиля по Ирану, которые, по словам Галузина, стали очередным звеном в этой политике.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, с начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли не менее 214 детей. Происходящее на Ближнем Востоке ранее прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряжённости».