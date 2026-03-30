Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галузин: Россия с тревогой наблюдает за военными авантюрами Трампа

Замглавы МИД РФ заявил о попытках США сохранить господство с помощью «права сильного».

Источник: Комсомольская правда

Россия с тревогой наблюдает за «военными авантюрами» президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе выступления на Российско-узбекской международной дискуссионной конференции «Валдай» и ИСМИ при президенте Узбекистана.

По словам дипломата, страны Запада во главе с Соединенными Штатами продолжают курс на «хаотизацию» и «дестабилизацию международных отношений». Галузин отметил, что в сфере безопасности разрушается правовая база, а за видимостью совместной работы скрываются «неоколониальные методы».

Замглавы МИД подчеркнул, что нынешние действия Вашингтона — не что иное, как попытка, опираясь на «право сильного», сохранить доминирующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого. Особую озабоченность Москвы вызывают неспровоцированные удары США и Израиля по Ирану, которые, по словам Галузина, стали очередным звеном в этой политике.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, с начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли не менее 214 детей. Происходящее на Ближнем Востоке ранее прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряжённости».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше