Определены даты выплат пенсий и пособий в Нижегородской области в апреле

Даты выплат пособий и пенсий в апреле установило Отделение СФР по Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба регионального ОСФР, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, то средства перечисляются на карты получателям в последний предшествующий рабочий день.
Для получателей, которые выбрали доставку на банковскую карту «Мир», зачисление средств производится в течение дня.
Если дата выплаты пенсии приходится на 4−5 апреля, то средства поступят 3 апреля, если на 11−12 апреля — 10 апреля, если на 18−19 апреля — 17 апреля, если на 25−26 апреля — 24 апреля.
3 апреля поступят единое пособие, выплаты на детей, беременным женщинам, детям военнослужащих и неработающим гражданам. В этот же день произведут выплате из средств маткапитала на детей до 3 лет, поскольку 5 апреля — выходной. 8 апреля поступит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
«Если дата выплаты пособия совпадает с выходным днем, перечисление средств также осуществляется в предшествующий рабочий день», — уточнили в ОСФР.
Получателям пособий через отделения «Почты России» выплата за март будет произведена по графику.
Задать дополнительные вопросы можно по телефону 8 (800) 100−00−01.
Напомним, нижегородцы считают достойной пенсию в 53100 рублей в месяц.