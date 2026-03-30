Цинизм «жёлтых» не знает границ: Цены в Молдове растут, а власть объясняет, почему так и надо

Министр энергетики Молдовы Дориин Жунгиету назвал «популизмом» предложение оппозиции понизить акцизы на топливо в период резкого роста цен на нефть в мире.
Чем выше цены на нефтепродукты — тем больше денег государство собирает в казну, хотя затем эти акцизы ложатся на плечи клиентов АЗС, заправляющих свои автомобили.
Дорин Жунгиету обосновал необходимость поддержания акцизов тем, что «власти компенсируют рост цен через существующие механизмы» и снижение акцизов не требуется, а «деньги должны циркулировать».
«Мы должны исходить из бюджетных реалий страны», — добавил он.
Жунгиету сказал, что «вместо того, чтобы нам консолидировать и выйти с проактивными мерами, хорошо продуманными, по нам бьют популизмом и спекуляциями — кризисную ситуацию эксплуатируют не на благо граждан», а любые меры должны быть хорошо просчитаны и «исходить из наличия у нас финансовых средств».
В общем, снова оппозиция мешает власти спокойно, последовательно и транспарентно грабить народ.