Цинизм «жёлтых» не знает границ: Цены в Молдове растут, а власть объясняет, почему так и надо

Министр энергетики Дорин Жунгиету назвал популизмом идею снизить акцизы на топливо — даже на фоне резкого роста цен.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Молдовы Дориин Жунгиету назвал «популизмом» предложение оппозиции понизить акцизы на топливо в период резкого роста цен на нефть в мире.

Чем выше цены на нефтепродукты — тем больше денег государство собирает в казну, хотя затем эти акцизы ложатся на плечи клиентов АЗС, заправляющих свои автомобили.

Дорин Жунгиету обосновал необходимость поддержания акцизов тем, что «власти компенсируют рост цен через существующие механизмы» и снижение акцизов не требуется, а «деньги должны циркулировать».

«Мы должны исходить из бюджетных реалий страны», — добавил он.

Жунгиету сказал, что «вместо того, чтобы нам консолидировать и выйти с проактивными мерами, хорошо продуманными, по нам бьют популизмом и спекуляциями — кризисную ситуацию эксплуатируют не на благо граждан», а любые меры должны быть хорошо просчитаны и «исходить из наличия у нас финансовых средств».

В общем, снова оппозиция мешает власти спокойно, последовательно и транспарентно грабить народ.