Зеленоградск возглавил рейтинг российских городов с лучшим обслуживанием в отелях

Зеленоградск возглавил рейтинг городов РФ с лучшим обслуживанием в отелях по мнению россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Лидером рейтинга стал Зеленоградск: в 48,5% отзывов упоминают радушие, вежливость и внимательность персонала, приятный ненавязчивый сервис и качественную ежедневную уборку. На втором месте с 45,5% оказался Владикавказ, в отелях которого работают очень доброжелательные и заботливые сотрудники, всегда готовые помочь и даже чем-нибудь угостить», — говорится в исследовании.
Третью строчку занял Кисловодск (43,5%), где персонал в гостиницах «очень приветливый, улыбчивый, отзывчивый и гостеприимный». Многие также отмечают Тулу (40,5%), Ессентуки (40,2%), Махачкалу (40,6%), Выборг (39,6%), Великий Новгород (39,5%), Калининград (39%) и Ульяновск (38,2%).
В рамках исследования эксперты сервиса проанализировали 12 тысяч отзывов на несколько тысяч отелей, расположенных в ста самых популярных у туристов локациях по всей России. Это часть большого исследования отзывов гостей сервиса, в котором рассматривались различные параметры — от завтраков до работы персонала.
Ранее Зеленоградск вошёл в топ-10 популярных малых городов у русских туристов. В 2025 году в курортный город путешественники чаще всего ездили вдвоём и останавливались в среднем на четыре ночи. Поездку планировали примерно за 61 день. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах города составляла 11 940 рублей.