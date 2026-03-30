Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает о дорожных работах. Работы проводятся на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.993, 990, 988, 986, 981 километры (движение в сторону Москвы/север) — ведутся работы по удалению старой дорожной разметки.
1050−1051 километр (движение в сторону юга) — на левой полосе проводятся работы по очистке проезжей части от грунта.
1050−1047 километр (движение в сторону севера) — на правой полосе с 12:00 начнётся обрезка ветвей деревьев, прилегающих к трассе.
Участников дорожного движения рекомендуется проявлять особую бдительность, снижать скорость при приближении к зоне работ, неукоснительно следовать указаниям временных дорожных знаков, а также сохранять безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.