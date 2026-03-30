Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 102 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 102 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

Также российские военные уничтожили БПЛА в небе над Краснодарским краем, Азовским морем и Крымом.

Ранее власти города Таганрог в Ростовской области сообщили, что в результате атаки ВСУ были повреждены 12 многоэтажек и 27 частных домов. Погиб один человек, восемь получили ранения.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше