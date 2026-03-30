Силы ПВО уничтожили за ночь 102 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 102 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.
Также российские военные уничтожили БПЛА в небе над Краснодарским краем, Азовским морем и Крымом.
Ранее власти города Таганрог в Ростовской области сообщили, что в результате атаки ВСУ были повреждены 12 многоэтажек и 27 частных домов. Погиб один человек, восемь получили ранения.
