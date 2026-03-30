В Красноярске за выходные задержали 36 нетрезвых водителей

В Красноярске за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 36 нетрезвых водителей. Как пишут «Горновости» со ссылкой на Госавтоинспекцию, среди нарушителей оказалось шесть рецидивистов. Теперь им грозит уголовное преследование.
Кроме того, за два дня полицейские поймали двух водителей без прав, которые сели за руль пьяными.
В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.
Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19.