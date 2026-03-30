В Красноярске за выходные задержали 36 нетрезвых водителей

В Красноярске за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 36 нетрезвых водителей. Как пишут «Горновости» со ссылкой на Госавтоинспекцию, среди нарушителей оказалось шесть рецидивистов. Теперь им грозит уголовное преследование.