Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске возбудили уголовное дело после падения лифта

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту падения пассажирского лифта в жилом доме, сообщил региональный Следком.

Источник: РБК

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту падения пассажирского лифта в жилом доме, сообщил региональный Следком.

По данным следствия, 15-летняя девушка, проживающая в доме по улице 1-ая Хабаровская, вошла в лифт на 14-ом этаже. При движении вниз лифт стал резко падать вниз и остановился на 8 этаже. Дело возбуждено «по факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».

В результате падения девушка получила травмы, она обратилась за медицинской помощью. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет.

Ранее сбой в работе лифта произошел в Новой Москве на улице Аэростатная. 10 февраля лифт с пассажирами аварийно остановился, в нем застряли женщина с ребенком.

Материал дополняется.

