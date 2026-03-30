В Красноярске возбудили уголовное дело после падения лифта

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту падения пассажирского лифта в жилом доме, сообщил региональный Следком.
По данным следствия, 15-летняя девушка, проживающая в доме по улице 1-ая Хабаровская, вошла в лифт на 14-ом этаже. При движении вниз лифт стал резко падать вниз и остановился на 8 этаже. Дело возбуждено «по факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».
В результате падения девушка получила травмы, она обратилась за медицинской помощью. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет.
Ранее сбой в работе лифта произошел в Новой Москве на улице Аэростатная. 10 февраля лифт с пассажирами аварийно остановился, в нем застряли женщина с ребенком.
