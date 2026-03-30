В Красноярске возбудили уголовное дело после падения лифта

По данным следствия, 15-летняя девушка, проживающая в доме по улице 1-ая Хабаровская, вошла в лифт на 14-ом этаже. При движении вниз лифт стал резко падать вниз и остановился на 8 этаже. Дело возбуждено «по факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».