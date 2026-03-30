Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пусть растёт: Рыбак поймал щуку на 9 кг у «Москвы-Сити», но отпустил

Рыбак из Москвы выловил в Москве-реке у делового центра «Москва-Сити» щуку весом девять килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Закинул спиннинг с “мандулой” — попал в трофей. Ловит с пяти лет, но такой улов — первый за 25 лет. Щуку тащили втроём, возились почти два часа», — рассказал мужчина.

Несмотря на уникальность улова, рыбак решил выпустить рыбу обратно в воду. Он объяснил своё действие тем, что щука должна расти дальше.

Ранее Life.ru писал, что сайты с арбалетами для рыбалки попали под блокировку в России. Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещённой информации, размещённой на ряде интернет-сайтов по продаже лучных комплектов для рыбалки.

