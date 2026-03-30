Паралимпийский чемпион Бугаев рассказал, поставит ли дочь на горные лыжи

Золотой и бронзовый призёр Паралимпиады — 2026 Алексей Бугаев дал krsk.aif.ru интервью, в котором рассказал о семье и поделился планами на будущее. В частности, спортсмен сообщил, хочет ли, чтобы дочь пошла по его стопам и стала горнолыжницей.
«Авроре в январе исполнилось два года. Конечно, я поставлю её на горные лыжи, научу кататься, а дальше уже сама решит, настаивать не буду. Я считаю, каждый сам должен выбирать дело по душе, а задача родителей — помогать и поддерживать», — сказал Алексей Бугаев.
Чемпион отметил, что семья — его надёжный тыл. Супруга Анна приезжала поддержать его на Паралимпиаде.
«Жена умеет кататься и на горных лыжах, и на сноуборде, в то время как я только на лыжах! Она не профессиональная спортсменка, конечно, но порой даже я удивляюсь её тяге к какому-нибудь экстриму!», — сообщил горнолыжник.
Напомним, благодаря золотой медали Алексея Бугаева, принесённой в копилку сборной России в последний день Паралимпиады, наша страна заняла третье место в медальном зачёте.
Интервью, в котором горнолыжник рассказал о конкуренции и уровне соперников на соревнованиях, о совмещении тренировок с семейной жизнью и о том, что его ждёт после большого спорта, читайте здесь.