Пару с героином задержали у парома из Хабаровского края на Сахалин

В сентябре прошлого года пара приехала на личном автомобиле из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре, отыскала тайник с 290 граммами героина и направилась в порт Ванино, чтобы переправить наркотики на Сахалин. Завершить преступление им не удалось: при ожидании погрузки на паром пару задержали, а наркотики изъяли.