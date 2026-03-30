Пару с героином задержали у парома из Хабаровского края на Сахалин

В Хабаровском крае, в Ванино, к длительным срокам лишения свободы приговорена семейная пара из Благовещенска за покушение на сбыт крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным следствия, в июле 2025 года 41-летний мужчина и его 44-летняя сожительница трудоустроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Они неоднократно покупали запрещённые вещества для личного употребления и согласились доставлять закладки с героином в различные города Дальнего Востока для последующего сбыта.
В сентябре прошлого года пара приехала на личном автомобиле из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре, отыскала тайник с 290 граммами героина и направилась в порт Ванино, чтобы переправить наркотики на Сахалин. Завершить преступление им не удалось: при ожидании погрузки на паром пару задержали, а наркотики изъяли.
С учётом позиции государственного обвинителя Ванинской транспортной прокуратуры суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы и лишение права управления транспортом на срок свыше 5 лет. Женщина приговорена к 8 годам и 10 месяцам заключения. Использованный автомобиль «Toyota Alex» конфискован в доход государства.
Расследование уголовного дела продолжается.