Прошедшее воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

В Москве минувшее воскресенье, 29 марта, стало самым теплым днем с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Источник: РБК

В Москве минувшее воскресенье, 29 марта, стало самым теплым днем с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, максимум составил плюс 17,3 градуса.

Синоптик отметил, что среднесуточная температура воздуха в столице составила плюс 11,7 градуса, что соответствует климатической норме 5−6 мая.

По словам Леуса, средняя месячная температура в столице достигла плюс 4,5 градуса, что опережает температурный график самого теплого марта в метеорологической истории — марта 2007 года.

Он добавил, что в Подмосковье зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха для 29 марта — в Можайске столбик термометра поднялся до плюс 17,4 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 2007 года.

Ранее Леус сообщил, что в Москве и Московской области ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля. По его словам, температура на 6−8 градусов превысит климатическую норму.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.