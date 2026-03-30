Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый скачок цен на продукты питания зафиксирован в Ростовской области

В Ростовской области за неделю подорожали сливочное масло, рыба и куриные яйца.

Источник: Комсомольская правда

Новый скачок цен на продукты питания зафиксирован в Ростовской области. Обновленные данные о стоимости продовольственных товаров за минувшую неделю появились на официальном сайте Ростовстата.

— При сравнении средних показателей за 16 и 23 марта заметно удорожание сливочного масла, куриных яиц и молочной продукции, — следует из опубликованных материалов.

Согласно свежим расчетам, сильнее всего выросла стоимость килограмма сливочного масла — с 1075 до 1087 рублей. Десяток яиц теперь обойдется жителям региона в 107 рублей. Также прибавили в цене мороженая неразделанная рыба (до 328 рублей), питьевое молоко и сахар-песок. При этом ценники на маргарин и подсолнечное масло остались на прежнем уровне.

Одновременно аналитики ведомства зафиксировали небольшое снижение потребительской стоимости на несколько базовых позиций. В донских розничных магазинах немного подешевели охлажденные куры, говядина и байховый чай.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.