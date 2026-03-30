Бастрыкин потребовал доклад о камнепаде на Комсомольском мосту в Волгограде

В Волгограде разгорается скандал вокруг Комсомольского путепровода: его несущие конструкции разрушаются, а падающие бетонные элементы создают реальную угрозу для прохожих. Сложившаяся ситуация привлекла внимание на самом высоком уровне. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего обслуживания моста. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на следком.
Ранее местные жители активно распространяли в социальных сетях фотографии и видеозаписи, демонстрирующие плачевное состояние моста. Горожане жаловались на осыпающийся бетон и выражали опасения за свою безопасность. Путепровод, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом, действительно выглядит удручающе. Прохожие сообщали, что с моста падают камни, а несущие конструкции находятся в аварийном состоянии.
Примечательно, что Комсомольский мост уже признавался аварийным, а его капитальный ремонт проводили в 2015 году. Однако, судя по текущему состоянию, работы выполнили некачественно. Сейчас, спустя всего несколько лет, сооружение вновь представляет опасность.
В связи с этим СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин лично взял под контроль расследование, подчеркнув важность оперативного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего. Исполнение его поручения будет контролировать центральный аппарат ведомства.