В Хабаровске участник СВО добился выплаты за ранение через суд

В Хабаровске в прокуратуру Индустриального района обратился участник специальной военной операции за региональной выплатой за ранение. Поводом для обращения стал отказ Центра социальной поддержки населения, который мотивировал отказ отсутствием документов, подтверждающих факт проживания на территории края, сообщает Прокуратура Хабаровского края.