В Хабаровске участник СВО добился выплаты за ранение через суд

В Хабаровске в прокуратуру Индустриального района обратился участник специальной военной операции за региональной выплатой за ранение. Поводом для обращения стал отказ Центра социальной поддержки населения, который мотивировал отказ отсутствием документов, подтверждающих факт проживания на территории края, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Проверка показала, что мужчина длительное время проживает и проходит службу в Хабаровске, ранее имел временную регистрацию, срок которой сейчас истёк.
Прокурор района обратился в Индустриальный районный суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания военнослужащего в Хабаровске. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
Теперь военнослужащий сможет получить положенные выплаты.