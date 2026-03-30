Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский соцфонд обнародовал даты выплат пособий и пенсий в апреле

Если день выплаты выпадает на выходной, то средства перечисляются днем ранее.

Источник: Живем в Нижнем

Жителям Нижегородской области напомнили, в какие апрельские даты они получат пенсии и пособия. График обнародовали в региональном отделении Социального фонда России.

Если день выплаты выпадает на выходной или праздник, то деньги поступят в последний предшествующий рабочий день. Зачисления на карту «Мир» будут проводиться в течение дня. Например, при выпадении выплат на субботу и воскресенье, 4 и 5 апреля, нижегородцы получат деньги в пятницу, 3 апреля. Такое же правило действует и для других апрельских выходных.

Перечисление социальных пособий запланировано на 3 апреля. В ближайшую пятницу поступят единое пособие, выплаты на детей, материнский капитал. Также их получат беременные жительницы региона, дети военнослужащих, неработающие граждане. 8 апреля нижегородцам перечислят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

«Получателям ежемесячных пособий через отделения “Почты России” выплата за март текущего года будет произведена по графику», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что жители Нижнего Новгорода считают достойной пенсию в 53,1 тысячи рублей.