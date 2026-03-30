45 участков дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году

45 участков автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, будет отремонтировано в Нижегородской области в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватят объекты здравоохранения в 23-х муниципальных округах и сделают для тысяч жителей более комфортной дорогу в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.
«Обновление подъездных путей к медицинским учреждениям — одно из приоритетных направлений дорожной программы региона. Качественные дороги обеспечивают своевременный доступ жителей отдаленных сел и деревень к экстренной и плановой медицинской помощи, облегчают работу скорой помощи и повышают безопасность пациентов», — отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.
Среди объектов, к которым будут отремонтированы дороги:
центральные районные больницы в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском, Шахунье; участковые больницы в Суроватихе и Сухобезводном; амбулатории в Ближнем Борисове, Прокошеве, Новоликееве, Виле; десятки фельдшерско-акушерских пунктов в Инютине, Кондрыкине, Валгусах, Крутом Майдане, Верхней Верее, Серебрянке, Арзинке, Байково, Красном Острове, Ильинке, Митрополье, Чистом Поле и других.
Дорожные работы на участках, ведущих к социальным объектам, включают обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, установку новых дорожных знаков, нанесение разметки. Они будут выполняться в течение дорожного сезона 2026 года. На период ремонта на этих участках будет организовано временное ограничение движения с обеспечением безопасного проезда спецтранспорта.