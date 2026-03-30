45 участков дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году

45 участков автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, будет отремонтировано в Нижегородской области в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватят объекты здравоохранения в 23-х муниципальных округах и сделают для тысяч жителей более комфортной дорогу в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.