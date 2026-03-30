Ушла эпоха: умерла голливудская актриса Мэри Бет Хёрт

Американская актриса Мэри Бет Хёрт умерла 28 марта 2026 года в возрасте 79 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные родственников и публикации американских СМИ.
Отмечается, что последние годы она страдала болезнью Альцгеймера. Актриса скончалась в учреждении по уходу за престарелыми в штате Нью-Джерси. Официальные причины смерти не уточняются, в СМИ указывается на осложнения, связанные с заболеванием.
По данным источников, диагноз был поставлен около 2015 года, после чего актриса постепенно прекратила публичную деятельность.
Мэри Бет Хёрт считалась заметной фигурой американского театра и кино. Ее карьера продолжалась более четырех десятилетий. Она была трижды номинирована на премию «Тони».
В кино актриса дебютировала в фильме «Интерьеры». Известность ей принесла роль в картине «Мир по Гарпу». В дальнейшем она снималась в фильмах разных жанров, включая «Эпоха невинности» и «Шесть степеней отчуждения».
Значительную часть карьеры актриса посвятила театру. Она регулярно выступала на Бродвее, участвуя в постановках классического и современного репертуара.
Сообщается, что актриса состояла в браке с режиссером Полом Шрейдером и сотрудничала с ним в ряде проектов.
