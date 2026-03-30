Заболеваемость корью резко снизилась в Нижегородской области в 2025 году

Показатель упал до 8,2 случая на миллион населения.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости корью. По итогам 2025 года показатель составил 8,2 случая на миллион населения, сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими годами. Пик заболеваемости пришелся на 2023 год, когда в регионе зарегистрировали 95,3 случая на миллион жителей. В 2024-м показатель снизился до 36,5.

Специалисты связывают рост заболеваемости в предыдущие годы с массовым отказом от вакцинации. По мнению экспертов, многие родители поддались страхам или модному антипрививочному влиянию и перестали защищать детей от инфекции. Это привело к ослаблению коллективного иммунитета. Но сейчас, судя по цифрам, ситуация выправляется.