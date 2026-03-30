В России не будут делать дополнительный выходной на Пасху в 2026 году

Пасха в 2026 году не станет основанием для введения дополнительного нерабочего дня, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Перенос выходного с воскресенья, 12 апреля, на понедельник, 13 апреля, в России не предусмотрен, за исключением Крыма.

Источник: Life.ru

«Важно понимать, что Россия — это многонациональная страна, где, помимо православных, также проживают представители и других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — объяснил Машаров.

Он напомнил, что 14-я статья Конституции РФ закрепляет светский характер государства и запрещает доминирование какой-либо конфессии. При этом статья 6 Трудового кодекса позволяет регионам самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни.

Пасха всегда приходится на воскресенье, поэтому большинство работающих уже отдыхает в выходные дни. Все официальные праздничные даты закреплены в статье 112 Трудового кодекса РФ, всего их восемь.

Напомним, что Великий пост подходит к завершению, и уже 12 апреля верующие будут отмечать Светлое Христово Воскресение. В преддверии праздника многие начинают готовиться к Пасхе и продумывать праздничный стол. Особое внимание уделяют традициям и оформлению, включая украшение яиц. Life.ru собрал подборку из шести актуальных рецептов, которые помогают разнообразить праздничное оформление и удивить гостей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
