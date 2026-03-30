Бастрыкин поручил проверить состояние путепровода у ж/д вокзала

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем обслуживании автомобильного моста в Волгограде. Как сообщается в ведомстве, несущие конструкции путепровода у волгоградского железнодорожного вокзала разрушаются, при этом падающие на тротуар бетонные элементы представляют опасность для местных жителей.