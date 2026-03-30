Слюсарь рассказал о последствиях массированной атаки дронов в Таганроге

Всего за время массированной атаки было уничтожено свыше 60 дронов в Таганроге и шести районах Ростовской области.

Источник: РБК

Из-за массированной атаки дронов в Таганроге повреждено 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей, рассказал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Также повреждения получило здание школы № 26. «В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания нескольких жилых домов и автомобилей. Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгораний не было. Эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА, работают саперы», — рассказал губернатор.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате атаки на Таганрог погиб человек, одна женщина находится в больнице. Он уточнил, что еще семь человек пострадали, медицинскую помощь им оказали на месте.

«В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганроге и еще в шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском», — отметил глава региона.

Он добавил, что в селе Николаевка Неклиновского района обломки дрона повредили газовую трубу, подачу газа перекрыли.

