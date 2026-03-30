Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал незаконным строительство трассы и газопровода через свердловский заказник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, ФедералПресс. Суд отменил постановления правительства Свердловской области, по которым территория Камышловского заказника была уменьшена на 84 га. Решение опубликовано на сайте Свердловского областного суда.

Источник: ФедералПресс

«При принятии обжалуемых нормативных правовых актов нарушена и не соблюдена процедура, а именно не проведено и отсутствует необходимое согласование с уполномоченным органом — с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — изложили там позицию зампрокурора региона Александра Юровских.

Спорные постановления были приняты еще в 2019—2020 годах. В 2019 году от заказника «отщипнули» 69 га ради реконструкции Тюменского тракта между Камышловым и границей Свердловской области. Меньше чем через год заказник «похудел» еще на 15 га для строительства газопровода между Камышловым и поселком Первомайский под Пышмой.

В итоге суд поддержал позицию прокуратуры. У правительства Свердловской области есть время обжаловать решение, но информации об апелляции пока нет.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее жители Пригородного района выступили против вырубки леса в районе поселка Монзино. Они утверждают, что под видом санитарной рубки вывозят здоровые деревья.