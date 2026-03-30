Суд признал незаконным строительство трассы и газопровода через свердловский заказник

«При принятии обжалуемых нормативных правовых актов нарушена и не соблюдена процедура, а именно не проведено и отсутствует необходимое согласование с уполномоченным органом — с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — изложили там позицию зампрокурора региона Александра Юровских.
Спорные постановления были приняты еще в 2019—2020 годах. В 2019 году от заказника «отщипнули» 69 га ради реконструкции Тюменского тракта между Камышловым и границей Свердловской области. Меньше чем через год заказник «похудел» еще на 15 га для строительства газопровода между Камышловым и поселком Первомайский под Пышмой.
В итоге суд поддержал позицию прокуратуры. У правительства Свердловской области есть время обжаловать решение, но информации об апелляции пока нет.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее жители Пригородного района выступили против вырубки леса в районе поселка Монзино. Они утверждают, что под видом санитарной рубки вывозят здоровые деревья.