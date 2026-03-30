В Мотовилихе несколько подростков «погрелись» от Вечного огня

Замерзшими в Перми оказались три девочки и собака.

В соцсетях Перми вечером 29 марта разместили фото у Вечного огня на ул. 1905 года. Нет, это были не памятные или праздничные мероприятия.

Автор фото запечатлел двух сидящих у Вечного огня девочек, еще одна стояла рядом с ними, чуть поодаль — собака одной из участниц «перформанса». Девчушки грелись от жаркого пламени и оживленно щебетали о чем-то своем.

«Жгут палки на огне, кидают снежки. На замечания огрызаются», — говорится в комментарии к размешенному фото.

Происходящее на фото глубоко возмутило жителей города. Они пишут, что у подростков нет ничего святого, а их баловство — на грани дозволенного.