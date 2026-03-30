В Пермском крае индекс промышленного производства достиг 103,5%

В январе-феврале 2026 года показатель превысил уровень аналогичного периода 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В январе-феврале 2026 года индекс промышленного производства в Пермском крае увеличился до 103,5% относительно аналогичного периода 2025 года. Это следует из отчета Пермьстата, опубликованного на официальном сайте.

Наибольший рост показателя отметили сразу в трех отраслях промышленности. Производство готовых металлических изделий показало прирост на 74%, производство и распределение газообразного топлива — на 45,6%, а выпуск электрического оборудования увеличился на 14,7%.

Вместе с тем ряд производств Прикамья продемонстрировал существенное снижение показателей. Сильнее всего сократилось производство изделий из кожи — на 63,4%. Также снизились объемы выпуска прочих транспортных средств и оборудования на 35,6% и добычи прочих полезных ископаемых на 32,7%.