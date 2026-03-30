Почти 300 домов переведут на экологичное отопление в Красноярском крае

В Лесосибирске стартовала подготовка к замене котлов по проекту «Чистый воздух».

В Лесосибирске и поселке Стрелка начались мероприятия по переводу частных домовладений на более экологичные источники отопления. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В текущем году планируется подключить к программе 291 дом. Работы для жителей проводятся бесплатно в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Как сообщил министр экологии края Владимир Часовитин, специалисты уже обследуют жилые строения в частном секторе. Если дом не готов к монтажу нового оборудования, собственникам дают рекомендации по устранению недостатков. В апреле подрядная организация приступит к установке котлов.

Глава Енисейского округа Евгений Петренко отметил, что от жителей поступило более 600 заявок на участие в программе.

Лесосибирск вошел в проект в 2026 году. Ожидается, что после перевода частного сектора на чистое отопление годовой объем выбросов в городе сократится не менее чем на 570 тонн.

Параллельно ведется проектирование реконструкции объектов городской теплоснабжающей инфраструктуры. Специалисты завершили полевые работы и занимаются инженерными изысканиями. Проект предусматривает увеличение мощности котельной в 7-м микрорайоне и строительство нового теплового комплекса. Это позволит перераспределить нагрузку с трех маломощных котельных в южной части города. Работы ведутся в рамках комплексного плана по снижению выбросов.

