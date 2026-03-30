На Солнце впервые с февраля произошла вспышка высочайшего класса

Утром в понедельник на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.5, которая стала первой в этом классе с начала февраля, как рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Событие было зафиксировано в 06:19 по московскому времени. Вспышка произошла в группе солнечных пятен 4405, расположенных в координатах S25E45. Её продолжительность составила 49 минут. Стоит отметить, что выброшенная плазма направлена в сторону от Земли, но периферийные облака газа могут задеть нашу планету, примерно через 60 часов после вспышки.
Последний раз вспышка такого уровня была зарегистрирована 4 февраля. Тогда в активной области 4366 произошла вспышка класса X4.2. Эта область стала рекордсменом XXI века по количеству вспышек классов M и X.
По прогнозам Сергея Богачева, заведующего лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН, до конца года на Солнце могут произойти ещё 5−10 вспышек класса X.
Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует уровню излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к каждой следующей букве мощность возрастает в десять раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, вызывает магнитные бури.