Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске предлагают превратить сквер «Танк Т-34» в арт-пространство

Школьники и студенты от 14 лет могут показать, как преобразят известный сквер, заявки принимают до 15 апреля.

В Хабаровске стартовал конкурс эскизов благоустройства сквера «Танк Т-34», сообщает канал Мэрия Хабаровска.

К участию приглашаются школьники и студенты Центрального района, достигшие 14 лет. Они смогут предложить свои идеи оформления сквера и повлиять на облик одного из знаковых городских мест. Победители увидят, как их работы превращаются в реальные арт‑объекты, а авторский подход к цвету, форме и пространству станет заметным для всех жителей района.

Эскизы принимаются в электронном виде — это могут быть рисунки карандашом или красками, графические работы или векторные иллюстрации.

Прием работ продлится до 15 апреля.

Ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте района. По вопросам можно обращаться по телефону 32−71−46 или e-mail: isakovaav@khv27.ru.

Конкурс призван вдохновить молодёжь и сделать городской сквер более живым, креативным и привлекательным для жителей и гостей Хабаровска.