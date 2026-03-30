В Хабаровске предлагают превратить сквер «Танк Т-34» в арт-пространство

В Хабаровске стартовал конкурс эскизов благоустройства сквера «Танк Т-34», сообщает канал Мэрия Хабаровска.
К участию приглашаются школьники и студенты Центрального района, достигшие 14 лет. Они смогут предложить свои идеи оформления сквера и повлиять на облик одного из знаковых городских мест. Победители увидят, как их работы превращаются в реальные арт‑объекты, а авторский подход к цвету, форме и пространству станет заметным для всех жителей района.
Эскизы принимаются в электронном виде — это могут быть рисунки карандашом или красками, графические работы или векторные иллюстрации.
Прием работ продлится до 15 апреля.
Ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте района. По вопросам можно обращаться по телефону 32−71−46 или e-mail: isakovaav@khv27.ru.
Конкурс призван вдохновить молодёжь и сделать городской сквер более живым, креативным и привлекательным для жителей и гостей Хабаровска.