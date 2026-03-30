Власти раскрыли ход обсуждения вопроса безвиза для туристов из Вьетнама

Источник: РБК

Россия планирует обсудить соглашение о безвизовом режиме для туристических групп из Вьетнама в июне, сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития России.

Переговоры по тексту документа уже начались, его планируют согласовать на заседании отраслевой межправительственной рабочей группы в рамках форума «Путешествуй!».

О том, что Россия и Вьетнам работают над запуском механизма групповых безвизовых турпоездок между странами, ранее заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Также обсуждается введение безвизового режима с Индией: как рассказали в Минэке, российская сторона подготовила и передала партнерам проекты соглашений, в которых предложила установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня. На консультациях в Нью-Дели 18 марта обсуждался вопрос подписания этих документов, однако процесс движется «не так быстро, как нам хотелось бы», отметили в ведомстве. «Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами», — пояснили там.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2025 году россияне совершили 13,4 млн зарубежных поездок, Вьетнам занял девятое место по популярности, а турпоток туда увеличился на 834%.

Вьетнам также вошел в топ самых востребованных у россиян стран в периоды февральских и мартовских праздников. Согласно данным сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, рейтинг возглавили Египет и ОАЭ, на которые пришлась половина всех бронирований.

