Власти раскрыли ход обсуждения вопроса безвиза для туристов из Вьетнама

Также обсуждается введение безвизового режима с Индией: как рассказали в Минэке, российская сторона подготовила и передала партнерам проекты соглашений, в которых предложила установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня. На консультациях в Нью-Дели 18 марта обсуждался вопрос подписания этих документов, однако процесс движется «не так быстро, как нам хотелось бы», отметили в ведомстве. «Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами», — пояснили там.